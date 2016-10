ÚLTIMA HORA: Debaten sobre tema de inmigración

El tercer y final debate presidencial entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump arrancó hoy en Las Vegas, donde ambos candidatos trataron la cuestión migratoria y donde Trump, insistió en la construcción del muro que separe Estados Unidos de México, mientras que su rival demócrata, Hillary Clinton, dijo que bajo su presidencia no habrá “fronteras abiertas”.

“Quiero el muro, tenemos que detener las drogas. Tenemos a hombres malos que se tienen que ir. Cuando la frontera esté segura vamos a tomar una decisión sobre lo demás”, dijo y agregó que “necesitamos una frontera fuerte, llegan ilegalmente las drogas, llegan ilegalmente por la frontera, Hillary quiere darles amnistía, los de la frontera me avalaron (porque) ellos quieren una frontera fuerte, la mayor queja que hay allá es que muchos de los problemas que hay, es el de la heroína, (por eso) es imprescindible tener fronteras protegidas, tenemos que impedir que las drogas entren al país, no podemos dar amnistía, quiero construir un muro”, aseguró el candidato republicano Donald Trump cuando le pidieron su opinión sobre el tema migratorio.

Mientras que Hillary comentó que “yo estaba pensando en una joven llamada Carla que estaba muy preocupada de que deportaran a sus padres, ella nació en este país, no quiero separar a las familias, no quiero separar a los niños, tenemos 11 millones de personas sin documentos, esto significa que habría que tener a las autoridades migratorias en todos los lugares, esa es una idea que no representa a lo que somos como país, yo voté a favor de la seguridad fronteriza, eso incluye seguridad fronteriza pero quiero colocar los recursos donde se necesitan más, en cuanto al muro, él fue a México y allá ni siquiera mencionó eso (del muro), entró en guerra en Twitter, el presidente de México dijo que no iban a pagar sobre eso”.

Y Trump elogió a Peña Nieto, “Tuve una reunión muy buena, es un señor muy agradable, vamos a portarnos mejor con México, pero ella luchó por el muro en el 2006, Hillary quería un muro”.

Mientras que Hillary negó que quiera “fronteras abiertas”, tal y como reveló la organización Wikileaks en una de sus filtraciones recientes, y aseguró que lo que pretende es una frontera segura y una reforma migratoria, “yo voté por la seguridad fronteriza, él comenzó llamando a los inmigrantes ladrones, violadores, él tiene un punto de vista distinto de cómo tratar a los inmigrantes, él utilizó a trabajadores indocumentados para construir las Torres Trump y cuando se quejaron, él amenazó con deportarlos”.

Trum por su parte dijo que hay que hay que agilizar el proceso de ciudadanía de las personas, pero insistió en que Obama ha deportado a millones de personas. Trump le reclamó que si hay fronteras abiertas llegarán personas de Siria, “ella ni siquiera menciona esa frase”.

Además la aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, expresó hoy su “respeto” a la Segunda Enmienda constitucional que protege el derecho a llevar armas en EEUU pero pidió más “regulación” y criticó a su rival republicano, Donald Trump, por apoyar a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

“No veo conflicto entre salvar vidas y defender la Segunda enmienda. Debe haber regulación”, afirmó Clinton en el inicio del tercer y final debate presidencial en Las Vegas.

Por su parte, Trump alertó de que, con Clinton en la Casa Blanca, la Segunda Enmienda quedará “reducida”.

“(Este derecho constitucional) no sobrevivirá una presidencia de Hillary Clinton”, afirmó el aspirante republicano.

La demócrata, por su parte, echó en cara que Trump se situase “en el lado del NRA”, y lamentó las muertes a consecuencia de la violencia con armas de fuego.

La primera parte del debate se centró en el Tribunal Supremo de EEUU, que actualmente cuenta con una vacante tras la muerte de Antonin Scalia, y sobre cuyo reemplazo difieren ambos candidatos.

Trump recalcó su intención de nominar a un magistrado “conservador y pro-vida”, mientras que Clinton apostó por un juez que respete los derechos de las minorías y las mujeres.

La candidata demócrata defendió también el derecho al aborto, mientras que su rival, el republicano Donald Trump, prometió designar jueces para el Tribunal Supremo que lo revoquen, de manera que los estados decidan.

En el último debate presidencial, celebrado hoy en Las Vegas (Nevada), el moderador de Fox Chris Wallace preguntó al empresario si quiere que el Tribunal Supremo revoque el fallo del caso judicial Roe contra Wade, por el que se reconoció el derecho al aborto en 1973.

“Yo estoy en contra del aborto y designaría a jueces contrarios al aborto. Por lo que la revocación de Roe contra Wade ocurriría automáticamente en mi opinión”, afirmó Trump.

“Después volverá a los estados y los estados determinarán”, agregó, sin precisar más en este sentido.

Clinton, por su parte, defendió “rotundamente” el derecho al aborto que reconoce el fallo Roe contra Wade y denunció las “muy estrictas regulaciones” que están implantando “muchos estados” para restringir ese derecho.

La demócrata defendió que en todas las regulaciones del aborto se tenga en cuenta “la vida y la salud” de la madre, frente a un Trump que sostuvo que “a los nueve meses no puedes matar al bebé”.

Este es el último de los tres debates presidenciales a menos de tres semanas de las elecciones del 8 de noviembre. (Con información de EFE).