ÚLTIMA HORA: Confirman una víctima en tiroteo en aeropuerto de Oklahoma City

El Departamento de Policía de Oklahoma City confirmó un tiroteo en el aeropuerto Will Rogers World, en el que hubo una víctima.

La policía dijo en su cuenta oficial de Twitter que la terminal aérea se encuentra cerrada y llamó a quienes se encuentran dentro de las instalaciones del aeropuerto a permanecer resguardados.

Las autoridades del aeropuerto informaron que las llegadas y salidas de aviones se encuentran suspendidas.

A shooting has been reported at Will Rogers Airport. If you are headed there to catch a flight, please check with your airline. — OKC Police Dept (@okcpd) November 15, 2016

We have confirmed one victim shot at Will Rogers Airport. Please avoid going to the airport at this time. We will keep you posted. — OKC Police Dept (@okcpd) November 15, 2016