ÚLTIMA HORA: Cierran tres escuelas por reporte de tiroteo

La policía de Denver, Colorado, confirmó que tres escuelas del área de Highlands Park han sido puestas bajo cierre preventivo tras reportes de disparos en el área de Federal Street y 29th Street.

La emergencia fue dada a conocer por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter del departamento de policía de la localidad.

#ALERT: #DPD responding to shots fired near 32nd and Clay St. No injuries reported. Officers in area investigating.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) 21 de septiembre de 2016