La Autoridad Federal de Aviación confirmó que un avión de carga de la compañía de envíos FedEx, procedente de Memphis (Tennessee), se salió de la pista poco después de aterrizar en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood en la tarde del viernes, provocando un incendio.

Según la portavoz de la Administración Federal de Aviación estadounidense, Kathleen Bergen, y la ABC, los dos pilotos salieron ilesos del avión y aún no se confirman heridos. Se esperan retrasos en los horarios de los vuelos programados en el aeropuerto ya que la aeronave todavía se encuentra en la pista de aterrizaje.

Im sitting on my plane waiting to take off and the plane next to us caught on fire. Like wtf. ???? pic.twitter.com/41c82TicTU

— Dezzy (@_DezzyBaybee) October 28, 2016