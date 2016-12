Trump y Carlos Slim se reunieron en Florida, según The Washington Post

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó al multimillonario mexicano Carlos Slim el pasado sábado a su mansión Mar-a-Lago en Florida para limar las asperezas que surgieron entre ambos durante la campaña a la Casa Blanca, según informó hoy el The Washington Post.

De acuerdo con este rotativo estadounidense, una vez finalizado, el presidente electo definió su reunión con Slim como “una cena encantadora con un hombre maravilloso”.

El encuentro fue diseñado “para abrir una línea amistosa de comunicación” entre los dos multimillonarios, más que para discutir políticas concretas que les han enfrentado, según el The Washington Post.

La visita de Slim a Mar-a-Lago llegó después de que uno de los asesores más próximos a Trump, Corey Lewandowski, viajara discretamente a México el pasado 9 de diciembre para reunirse con él.

Fue Slim quien habría contactado con Lewandowski después del inesperado resultado de las elecciones para hablar de comercio y políticas económicas.

Durante la campaña, Trump había acusado a Slim de usar su influencia en el diario The New York Times para ayudar a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.

“Los reporteros del The New York Times no son periodistas, son cabilderos corporativos para Carlos Slim y Hillary Clinton. (…) No podemos dejar que eso ocurra. No podemos permitir que ellos decidan el resultado de nuestras elecciones”, dijo el ahora presidente electo.

“El mayor accionista del Times es Carlos Slim. Carlos Slim, como saben, viene de México. Ha dado muchos millones de dólares a los Clinton para su iniciativa (para la Fundación)”, agregó.

Slim fue muy crítico con algunas de las propuestas con las que Trump ganó las elecciones, como la construcción del muro en la frontera con México o la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés.