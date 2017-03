Trump tacha de irónicos a conservadores y exige que voten su ley hoy

El presidente Donald Trump sigue apostado por su plan de salud y ha forzado su votación hoy en la Cámara de Representantes, donde los conservadores ya han comenzado sus reuniones para tratar de sofocar una rebelión que amenaza la propuesta legislativa.

Después de posponer el jueves el voto, los republicanos comenzaron sus reuniones esta mañana y está previsto que la votación en el pleno se produzca por la tarde, aunque no se ha fijado una hora.

Trump sufrió ayer su primer revés legislativo al no lograr un acuerdo en la bancada republicana, pero hoy volvió a la carga en Twitter y avisó a los conservadores de que esta es “definitivamente su oportunidad” para lograr “un gran plan” que sustituya la ley sanitaria del anterior presidente, Barack Obama.

After seven horrible years of ObamaCare (skyrocketing premiums & deductibles, bad healthcare), this is finally your chance for a great plan!

A continuación, el mandatario cargó contra el Freedom Caucus (Caucus de la Libertad), el grupo ultraconservador de legisladores que está obstaculizando el acuerdo porque quiere menos regulaciones y que los ciudadanos sean capaces de elegir qué cuidados médicos cubren sus planes de salud.

Trump consideró que la oposición al plan republicano del Caucus de la Libertad permitirá que se mantenga el plan sanitario de Obama y apoyará así de manera indirecta a Planned Parenthood, la mayor organización de planificación familiar de Estados Unidos que ha recibido numerosas críticas de los republicanos.

“La ironía es que el Caucus de la Libertad, que es muy provida y está en contra de Planned Parenthood, va a permitir que continúe el apoyo a P.P. (siglas de Planned Parenthood) si detiene este plan”, dijo en Twitter.

The irony is that the Freedom Caucus, which is very pro-life and against Planned Parenthood, allows P.P. to continue if they stop this plan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de marzo de 2017