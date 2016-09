Trump sugiere que Clinton presionó para que nacionalizaran a Alicia Machado

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, sugirió hoy en Twitter que la ex miss Universo venezolana Alicia Machado recibió ayuda de su rival demócrata, Hillary Clinton, para obtener la nacionalidad estadounidense.

Además, el magnate inmobiliario pidió a sus seguidores que buscasen un vídeo sexual de ella, que resultó ser una cinta del programa español “La Granja de los Famosos”, en la que la modelo mantuvo sexo bajo las sábanas con el presentador Fernando Acaso en 2005 y que se emitía en la cadena Antena 3 en horario de máxima audiencia.

“¿Ayudó Hillary la deshonesta a la desagradable Alicia M (miren su pasado y su vídeo sexual) a que se convirtiera en ciudadana estadounidense y así poder usarla en el debate?”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate?

