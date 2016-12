Trump se enzarza en Twitter con un sindicalista de Carrier que lo acusó de mentir

El presidente electo Donald Trump se expresó el miércoles con severidad respecto a un líder sindical que criticó su acuerdo para evitar que la compañía fabricante de sistemas de calefacción y aire acondicionado Carrier Corp. cerrara una planta en Indiana para trasladar esos empleos a México.

Trump tuiteó: “Chuck Jones, quien es presidente de United Steelworkers 1999, ha realizado un trabajo terrible en representación de los trabajadores. ¡No es sorprendente que las compañías huyan del país!”.

Esa sección sindical de USW representa a trabajadores de la planta de Carrier ubicada en Indianápolis.

Jones dijo al diario The Washington Post en una historia publicada el martes que Trump mintió sobre la cantidad de empleos de Carrier salvados por el acuerdo, el cual incluyó incentivos fiscales estatales por 7 millones de dólares.

El sindicalista acusó a Trump y al vicepresidente electo Mike Pence de escenificar un espectáculo inflado alrededor del acuerdo con Carrier.

If United Steelworkers 1999 was any good, they would have kept those jobs in Indiana. Spend more time working-less time talking. Reduce dues

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de diciembre de 2016