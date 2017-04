Trump: “¿Se disculpó Hillary por haber recibido las respuestas del debate?”

Ante la andanada de acusaciones que todos los días recibe de sus críticos y los medios de comunicación, el presidente Donald Trump trató de sacar los ‘trapitos al sol’ a Hillary Clinton y se preguntó si su antigua rival demócrata se disculpó alguna vez por haber obtenido información por adelantado sobre las preguntas y respuestas de un debate durante la campaña presidencial.

“¿Se disculpó Hillary por haber recibido las respuestas del debate? Es lo que me pregunto”, se preguntó el presidente vía Twitter.

Did Hillary Clinton ever apologize for receiving the answers to the debate? Just asking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2017