El presidente Donald Trump reveló información clasificada de alta sensibilidad al ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y al embajador de Moscú en Washington durante una reunión que mantuvieron en la Casa Blanca la semana pasada, según contaron a The Washington Post exfuncionarios y funcionarios estadounidenses en ejercicio, que dijeron que la revelación de Trump pone en riesgo a una importante fuente de inteligencia que brinda información sobre el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS).

Exclusive: Trump revealed highly classified information to Russian diplomats in their Oval Office meeting last week https://t.co/qHTk7wC068

— Washington Post (@washingtonpost) 15 de mayo de 2017