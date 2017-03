Trump revela a la verdad de los culpables de crímenes

Jorge Ramos no olvida los comentarios de Trump en contra los inmigrantes. Por eso el reconocido periodista mexicano no ocultó su molestia cuando de nueva cuenta durante su discurso ante el Congreso, el republicano ordenó al Departamento de Seguridad Interna instalar esa dependencia para canalizar de manera permanente denuncias de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

“Cuando Trump lanzó su campaña presidencial en junio del 2015 y les llamó criminales y violadores a los inmigrantes mexicanos, yo sabía que él estaba equivocado y había que denunciarlo”, escribió el conductor de Univisión en su columna de cada semana.

Y agregó: “Trump criminalizó a los inmigrantes durante la campaña y lo sigue haciendo en la Casa Blanca. Si uno escucha sus discursos -como el que dio al Congreso esta semana- uno pudiera creer que todos los inmigrantes son “miembros de pandillas, narcotraficantes o criminales”. Esas palabras usó”.

Sin embargo para Ramos eso es falso, pues afirma que los estadounidenses son quienes según él, cometen más delitos: “de hecho, los estadounidenses cometen, en promedio, más crímenes que los inmigrantes y terminan con más frecuencia en la cárcel, según un estudio del American Immigration Council. Hay muchos más good hombres que “bad hombres” entre los inmigrantes de Estados Unidos”.

Además aprovechó para desmentir que los inmigrantes le quiten los trabajos a los estadounidenses y que sean una carga para la economía de Estados Unidos, como lo ha insinuado Trump, según afirma Ramos. “Los inmigrantes aportan mucho más de lo que toman en servicios públicos; unos 54 mil millones de dólares de ganancia neta desde 1994 al 2013 de acuerdo con la Academia Nacional de las Ciencias”, dijo.

Jorge Ramos deja claro que no es enemigo de Donald Trump, “pero tampoco quiero ser su amigo”, agrega.

Dijo que una de las quejas de Trump, es de las noticias falsas, pero él dice que es el rey del fake news “por sus frecuentes mentiras sobre los indocumentados”.

Agrega que tiene que haber una clara distancia entre el periodista y el político: “Trump aparentemente cree que solo los periodistas que simpatizan con él o que son sus amiguitos pueden cubrir con imparcialidad su Presidencia. Se vuelve a equivocar. Los periodistas independientes nunca quieren ser amigos de los presidentes”.

Por último el conductor de Univisión dijo que si Trump no le importa que lo vea como su enemigo, pues dice que seguirá cuestionándolo: “si Trump insiste en culpar falsamente a los inmigrantes y a los extranjeros de los principales problemas económicos y de seguridad nacional, me vale si me identifica como el enemigo. Ese es su problema. Yo solo estoy haciendo mi trabajo”.

Como últimamente ocurre, los escritos de Jorge Ramos generan desencuentros entre sus seguidores. Pues algunos le reprochan que ataque al republicano.





Pese a esas críticas, el periodista recibió decenas de comentarios a su favor y aplaudiendo su labor periodística.

Nuestra principal función social como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder.- @jorgeramosnews https://t.co/6wBetskxlB — Reforma Opinión (@reformaopinion) 4 de marzo de 2017