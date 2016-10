Trump promete demandar a mujeres que lo acusan

Al orientar nuevamente su campaña hacia la controversia, Donald Trump prometió el sábado demandar a todas las mujeres que lo han acusado de agresión sexual u otra conducta indebida y las llamó “mentirosas” cuyas denuncias -afirmó- fueron orquestadas por el Partido Demócrata.

La amenaza contundente de Trump de recurrir a tribunales eclipsó sus planes de plantear exclusivamente asuntos serios de política durante su discurso en Gettysburg, Pennsylvania.

Aunque su equipo de campaña había descrito el discurso como una oportunidad para que el candidato presidencial republicano presentara la agenda de sus primeros 100 días en la Casa Blanca, de ser elegido, al parecer el magnate no pudo contenerse de reavivar sus reclamos contra Hillary Clinton, la prensa y en especial las mujeres que han roto su silencio en los últimos días.

“Cada una de estas mentirosas será demandada una vez que pase la elección”, señaló Trump, “Espero con mucha ansia hacer eso”.

Diez mujeres han acusado públicamente al multimillonario de haberles hecho propuestas indecorosas o agresión sexual, semanas después de que se dio a conocer una grabación de 2005 en la cual el ex anfitrión de un programa de televisión de realidad hace alarde de besar a las mujeres y tocarles los genitales sin el consentimiento de ellas.

La queja más reciente contra Trump fue conocida el sábado. Una actriz de películas para adultos dijo que el multimillonario la besó y también a otras dos mujeres “sin pedirles permiso” cuando se reunieron con él al término de un torneo de golf en 2006.

Trump rechaza todas las acusaciones y ha dicho que algunas de esas mujeres no eran suficientemente atractivas para que él quisiera perseguirlas.

“Cada una de las mujeres mintió cuando apareció para dañar mi campaña”, dijo. Sin que presentara pruebas, Trump señaló que Clinton o el Comité Nacional Demócrata orquestaron el escándalo de las mujeres agraviadas.

En declaraciones a reporteros que la acompañaban en su avión de campaña, Clinton dijo que “vi a dónde llegaba nuestro contrincante Donald Trump en Gettysburg, uno de los lugares más extraordinarios en la historia de Estados Unidos, y básicamente señaló que si es presidente dedicará su tiempo a demandar a mujeres que hicieron acusaciones contra él resultantes de su conducta”.

Clinton también afirmó que es inexacta la insinuación de que los demócratas o el equipo de campaña de ella alentaron a esas mujeres a que presentaran acusaciones contra Trump.

La candidata dijo a los reporteros que al cabo de los tres debates, ella no pensaba en responder más a lo que Trump diga y “dejará que el pueblo estadounidense decida en cuanto a lo que él propone y lo que nosotros proponemos”.

Trump desató su andanada verbal contra las mujeres que lo han acusado, al inicio de lo que por el contrario sería un discurso sustancial en el que buscaría entrelazar las muchas ideas políticas que ha planteado en una sola agenda coherente que -dijo- pondrá firmemente en marcha en los primeros tres meses que esté como presidente.

El candidato republicano se comprometió a levantar las restricciones contra la producción interna de energía y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y describió a China como una manipuladora de divisas, temas conocidos entre sus partidarios que han asistido en grandes números a los actos de campaña que ha efectuado este año.

“Este es mi compromiso con ustedes, y si seguimos estos pasos, otra vez tendremos un gobierno del, por y para el pueblo”, declaró Trump, que invocó una frase del presidente Abraham Lincoln en un discurso en Gettysburg.

Aunque básicamente repitió las políticas que ha propuesto antes, Trump incluyó en su discurso nuevos elementos, como congelar la contratación de nuevos empleados federales y una sentencia mínima obligatoria de dos años para los inmigrantes que reincidan en ingresar sin permiso en Estados Unidos después de que los hubieran deportados una primera vez.

En un compromiso que con seguridad sorprendió a Wall Street, Trump dijo que bloqueará la fusión entre AT&T y el conglomerado de medios Time Warner.

Al plantear sus propuestas en términos entendibles, Trump presentó los nombres de las iniciativas legislativas que él necesitaría que aprobara el Congreso para alcanzar sus objetivos: “Ley para el fin de la inmigración ilegal” y “Ley para la revocación y reemplazo de la Reforma de Salud de Obama”.

Durante el proceso interno para elegir al candidato presidencial republicano, Trump fue criticado porque se abstuvo de presentar propuestas detalladas de política.

Sin embargo, el discurso de Trump, al que sus colaboradores señalaron como el núcleo de sus argumentos finales ante los electores, puso de relieve que el multimillonario ha compilado gradualmente una amplia agenda de políticas -a veces vagas- que combina ortodoxias conservadoras, aislacionistas y populistas.

Sin embargo, cualquier avance que Trump hubiera logrado posiblemente se diluyó con sus amenazas de demandar a sus acusadoras, en el más reciente ejemplo de que él ha dañado su mensaje principal en un momento inoportuno.

Días antes, Trump estropeó la buena impresión que causó su desempeño en el último debate con la alarmante declaración que hizo casi al final de que tal vez no acepte el resultado de las elecciones si pierde la presidencia.

Trump no precisó qué tipo de demandas presentaría contra las mujeres, pero cualquier proceso por difamación en su contra sería complicado debido al hecho de que el magnate, en el audio de un video de 2005 hace alarde del mismo tipo de conducta del que las mujeres lo acusan.

El candidato afirmó en fecha reciente que demandaría por difamación al The New York Times, pero no ha hecho efectiva la amenaza.