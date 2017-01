Trump ordena investigar supuesto fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenará llevar a cabo una investigación sobre lo que considera un ‘fraude electoral’ en las pasadas elecciones del 8 de noviembre, de las que resultó ganador por número de compromisarios del Colegio Electoral, pero su rival demócrata, Hillary Clinton, se hizo con la victoria del voto popular.

Trump tuiteó esta mañana que las medidas afectarán a aquellos que están inscritos para votar en más de un estado, “aquellos que son ilegales e incluso que están inscritos para votar y que están muertos (y muchos que han muerto desde hace tiempo)”.

Trump dijo que, “dependiendo de los resultados (de la investigación), reforzaremos los procedimientos de votación”.

En reiteradas ocasiones, Trump hizo afirmaciones, hasta ahora sin pruebas en mano, de un sistema de votación amañado antes de la elección. Pero ahora que asumió la Presidencia, suscitando preocupación por un supuesto fraude.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017