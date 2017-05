El presidente Donald Trump aseguró que el nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial para supervisar las investigaciones sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales es “una cosa muy, muy negativa” que “daña terriblemente al país” porque muestra que está “divido”.

“Creo que daña a nuestro país terriblemente, porque muestra que estamos divididos, no unidos como país. Y creo que tenemos que hacer cosas muy importantes ahora, como tratados comerciales, o asuntos militares”, apuntó.

En declaraciones a un grupo de presentadores de las principales cadenas de televisión, Trump dijo también que se trata de “una pura excusa para los demócratas” por haber perdido las elecciones, por lo que deseó que la investigación “avance rápido” para mostrar “unidad” al resto del mundo.

“Tenemos cosas muy importantes que hacer en este momento, ya se trate de acuerdos comerciales, militares o nucleares, todo lo que hablamos hoy, y creo que esto demuestra un país muy dividido”, dijo Trump.

El presidente también sugirió que la investigación que ahora dirigirá el ex director del FBI Robert Mueller también fue motivada por un intento de empañar su victoria electoral el año pasado.

“Eso es todo esto, creo que muestra división y muestra que no estamos juntos como país y creo que es una cosa muy, muy negativa y espero que esto pueda ir rápido, porque tenemos que mostrar unidad si vamos a hacer grandes cosas con respecto al resto del mundo”, insistió.

La posición de Trump contrasta de manera directa con la postura que ha tomado casi de manera unánime el Congreso, donde el nombramiento de Mueller ha sido ampliamente bien recibido tanto por demócratas como por republicanos.

En un comunicado, el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, anunció este miércoles el nombramiento de Muller para supervisar la pesquisa sobre la intrusión rusa y los “asuntos relacionados”, en una aparente referencia a los posibles lazos entre la campaña del hoy presidente de EEUU, Donald Trump, y el Kremlin.

“Mi decisión no es un hallazgo de que se han cometido delitos o de que una acusación está garantizada. No he llegado a semejante determinación”, explicó Rosenstein.

“Lo que he determinado -precisó- es que, en base a circunstancias únicas, el interés público requiere que ponga esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerza una cierta independencia de la cadena normal de mando”.