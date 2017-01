El presidente Donald Trump reveló haber encontrado en el despacho oval una ‘linda’ carta escrita por el propio Barack Obama antes de cederle el cargo, informa el CMG National Content Desk,

Según el medio, el gesto da continuidad a una tradición presidencial en la que el mandatario saliente comparte con su sucesor consejos sabios y precautorios.

Trump la mostró a David Muir, presentador de ABC News, durante una entrevista emitida el miércoles, aunque el republicano se negó a leerla en público. Lo único que dijo al respecto fue que es un documento bien redactado y pensado, indica CMG.

Pres. Trump on ‘beautiful’ letter left for him by Pres. Obama in desk of the Oval Office: “So well written. So thoughtful, so thoughtful.” pic.twitter.com/2v5wR64Cg6

— ABC News (@ABC) January 26, 2017