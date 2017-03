La Casa Blanca exige que el Congreso investigue a Obama en relación a las elecciones

La Casa Blanca ha exigido que el Congreso investigue si el antecesor del presidente Donald Trump, Barack Obama, abusó de sus “poderes ejecutivos” en conexión con las elecciones de 2016, informaron The Associated Press y otros medios nacionales.

White House demands probe to examine whether "executive branch investigative powers" were abused in 2016. https://t.co/F1g7MrGSbV — The Associated Press (@AP) 5 de marzo de 2017

La Casa Blanca pidió a los comités del Congreso de Estados Unidos que actualmente investigan la intervención rusa en las elecciones de noviembre de 2016, de las que el republicano obtuvo la victoria por medio del voto electoral, también examine si hubo abuso de “poderes en la rama ejectiva”.

La acción de la Casa Blanca se produce desde que Trump afirmara ayer, vía Twitter, que en aquel entonces el presidente Obama tenía teléfonos intervenidos en la Trump Tower.

Hasta ahora, Trump no ha hecho pública ninguna evidencia que sustente su afirmación. Por su parte, el portavoz de Obama ha negado tal aseveración.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha dicho de antemano que no habrá más comentarios de la Casa Blanca sobre el tema hasta tanto los comités del Congreso concluyan su trabajo.

(1/4) Reports concerning potentially politically motivated investigations immediately ahead of the 2016 election are very troubling. — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

(2/4) President Trump is requesting that as part of their investigation into Russian activity, the congressional intelligence committees — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017

(3/4) exercise their oversight authority to determine whether executive branch investigative powers were abused in 2016. — Sean Spicer (@PressSec) 5 de marzo de 2017