Trump: “Están siendo deportados los pandilleros, narcos y otros”

Ante las recientes redadas que han denunciado organizaciones proinmigrante, el presidente Donald Trump tuiteó la mañana del domingo que las operaciones que ha emprendido el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) son “meramente lo que he mantenido de mi promesa de campaña”.

Agregó que los “miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros ¡están siendo removidos (deportados)!”.

The crackdown on illegal criminals is merely the keeping of my campaign promise. Gang members, drug dealers & others are being removed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de febrero de 2017