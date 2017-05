Trump corta entrevista tras pregunta sobre caso de espionaje

El presidente Donald Trump sorprendió a muchos el domingo al concluir abruptamente una entrevista con la cadena CBS cuando se le presionó sobre sus declaraciones – hasta el momento infundadas – del espionaje telefónico del que asegura fue víctima poco antes de las elecciones, informa CNN Media.

Trump insistió en que “Obama mandó intervenir mis conversaciones telefónicas en la Trump Tower poco antes de mi victoria”.

