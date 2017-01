Trump enfrenta su primera demanda como presidente

Presuntamente, por violar una cláusula de la Constitución, que prohíbe a potencias extranjeras, incluyendo gobiernos, hacer pagos o dar regalos al presidente sin la aprobación del Congreso, el grupo Citizens for Responsabiliry and Ethic (CREW, por sus siglas en inglés), con base en Washington, presentarán hoy una demanda contra el presidente de los Estados Unidos, en una corte de Manhattan en Nueva York.

Según el diario The New York Times, la demanda no está buscando alguna remuneración monetaria, sino impedir a Donald Trump recibir pagos de entidades fuera del país.

En la investigación, Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW dice que Trump ha rehusado desvincularse completamente de sus negocios.

“Él está recibiendo dinero en efectivo de gobiernos extranjeros, a través de invitados y eventos en sus hoteles, alquileres en sus edificios y valiosos acuerdos de bienes raíces en el exterior”.

Mientras tanto, Eric Trump, segundo hijo del presidente, dijo a The New York Times que la demanda de CREW es “puramente acoso para ganancia política”, y calificó la decisión como “muy, muy triste”.