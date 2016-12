Trump elige a Rex Tillerson, cercano a Putin, como secretario de Estado

El presidente electo Donald Trump anunció el martes que eligió finalmente al director general de Exxon Mobil, Rex Tillerson, como el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, alegando que se trata de uno de “los líderes empresariales con más experiencia y de los mejores negociadores internacionales en el mundo”.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2016