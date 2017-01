Trump dice que quiere empleos para EE.UU. antes de reunirse con GM, Ford y Fiat

El presidente Donald Trump reiteró su intención de crear empleos en Estados Unidos antes de su reunión con los principales directivos de los fabricantes de automóviles General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA).

“¡Quiero nuevas plantas (de producción) que sean construidas aquí para coches que se vendan aquí!”, dijo Trump en su perfil personal de la red social Twitter.

Will be meeting at 9:00 with top automobile executives concerning jobs in America. I want new plants to be built here for cars sold here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de enero de 2017