Trump dice que migrantes “no intentan” pasar la frontera

El presidente Donald Trump felicitó a su secretario de Seguridad Nacional, el general Michael Kelly, por su “buen trabajo en la frontera” de Estados Unidos con México.

“Los números van cuesta abajo. Incluso muchos no están intentando venir más”, dijo en referencia a la caída del flujo de migrantes que intentan entrar sin documentos en la frontera sur de Estados Unidos, donde Trump planea construir un muro, una de sus principales promesas de campaña.

General Kelly is doing a great job at the border. Numbers are way down. Many are not even trying to come in anymore.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de marzo de 2017