Trump dice que han “mostrado progresos” en nueva ley de salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje de Twitter esta mañana en el cargó contra la Ley de Cuidado de Salud Asequible, uno de los legados del expresidente Barack Obama, al afirmar que el ‘Obamacare’ está “implotando y solo se volverá peor”.

We are making great progress with healthcare. ObamaCare is imploding and will only get worse. Republicans coming together to get job done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de marzo de 2017