Trump dice que FBI es incapaz de detener filtraciones de información a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hoy al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ser incapaz de detener las filtraciones de información clasificada a la prensa, algo que, a su juicio, puede tener “un efecto devastador” para el país.

“El FBI es totalmente incapaz de detener a los ‘filtradores’ de seguridad nacional que se han infiltrado en nuestro gobierno desde hace mucho tiempo”, denunció Trump en su cuenta personal de Twitter.

The FBI is totally unable to stop the national security "leakers" that have permeated our government for a long time. They can't even……

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de febrero de 2017