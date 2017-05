Trump dice que EE.UU. necesita un “cierre” del Gobierno para “arreglar caos”

El presidente Donald Trump dijo hoy que es necesario un “cierre” del Gobierno en septiembre por falta de acuerdo presupuestario para “arreglar el caos” que, a su juicio, supone el requisito de 60 votos en el Senado para aprobar pactos de ese tipo.

“¡La razón para el plan negociado entre republicanos y demócratas es que necesitamos 60 votos en el Senado que no están allí!”, tuiteó Trump acerca del acuerdo bipartidista alcanzado el domingo para dotar de fondos al Gobierno hasta septiembre y evitar así una paralización parcial de sus actividades.

The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de mayo de 2017