Trump dice que aquellos que quemen la bandera sufrirán “consecuencias”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dice que quien queme una bandera estadounidense debe sufrir las “consecuencias”, tales como la cárcel o la pérdida de la ciudadanía.

El tuit del presidente electo está en conflicto con la libertad de expresión garantizada por la Constitución. Lo emitió cuando se prepara a designar al secretario de Estado.

El tuit dice: “No se debe permitir a nadie quemar la bandera estadounidense – si lo hacen, debe haber consecuencias – ¡tal vez pérdida de ciudadanía o año en la cárcel!”.

Nobody should be allowed to burn the American flag – if they do, there must be consequences – perhaps loss of citizenship or year in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de noviembre de 2016