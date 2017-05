Trump defiende revelar información secreta a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a Twitter el martes para defender la revelación de información a funcionarios rusos.

Trump dijo que quiso revelar a Rusia “datos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las aerolíneas”. Destacó que, como presidente, tiene el “derecho absoluto” de hacerlo.

El presidente reveló información clasificada de alto nivel a funcionarios rusos durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, de acuerdo con un reporte del periódico The Washington Post.

En su tuit, Trump insinuó sus motivos para hacerlo: “Razones humanitarias, además quiero que Rusia refuerce enormemente su lucha contra ISIS y terrorismo”.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de mayo de 2017