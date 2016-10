Organizaciones proinmigrantes llevaron a cabo un curioso desfile de Halloween en el centro de Miami con el tema “Trump da miedo”.

El evento citó a 80 personas con el solo objetivo de concientizar a la comunidad sobre el futuro incierto que enfrentarían si el republicano llegara a la Casa Blanca.

“¡Queremos justicia; queremos la paz y así es como luce la democracia!”, compartió en su twitter con diversas fotos el grupo activista Latino Victory Project, que fue fundado por la reconocida celebridad Eva Longoria.

La iniciativa fue respaldada por artistas como la banda haitiana Rara Rock Roots Raisin y por organizaciones progresistas, incluyendo FLIC Votes, SEIU Florida, For Florida’s Future, The New Florida Majority, iAmerica Action, United Families, Friends of Miami-Dade Detainees, Bend the Arc Jewish Action, WeCount, Interfaith Workers Justice, Students Working for Equal Rights, America’s Voice y Latino Victory Project.

Listos para empezar el desfile de Halloween para ir a votar xq #Trump da miedo! #DumpTrump #MobilizeFlorida pic.twitter.com/9acTRblF6w — Latina Comunica (@LatinaComunica) October 30, 2016