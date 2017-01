Trump culpa a Delta y a manifestantes de problemas en aeropuertos por su veto

El presidente Donald Trump culpó hoy de los problemas en varios aeropuertos a raíz de su veto temporal a la entrada al país de personas de siete naciones de mayoría musulmana a un apagón informático de la aerolínea Delta y a los manifestantes en rechazo de esa medida.

“Solamente 109 personas de 325,000 fueron detenidas y recluidas para ser interrogadas”, enfatizó Trump a través de su cuenta personal de Twitter.

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

Los “grandes problemas en los aeropuertos fueron causados por un apagón informático de Delta, los manifestantes y las lágrimas del senador (Chuck) Schumer” continuó el mandatario.

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

El veto decretado por Trump el viernes, que suspende durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán-, provocó durante el fin de semana caos e indignación en medio mundo, así como protestas en varios aeropuertos de Estados Unidos.

Sobre el apagón de Delta mencionado por Trump, la aerolínea tuvo problemas con su sistema informático a última hora del domingo, lo que causó la demora y cancelación de al menos 250 vuelos.

Y en cuanto a Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Trump aludió en su tuit a una comparecencia que hizo el legislador el domingo, casi entre lágrimas, para prometer que hará todo lo posible para tratar de “anular” la “mezquina” orden ejecutiva del mandatario.

En su cadena de tuits, Trump insistió en que su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que “todo va bien con muy pocos problemas”.

“No hay nada agradable en la búsqueda de terroristas antes de que puedan entrar a nuestro país. Eso fue una gran parte de mi campaña. ¡Estudien el mundo!”, declaró Trump.

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario insistió en que la medida anunciada el viernes no es una “prohibición contra los musulmanes”, pues hay “más de 40 países” en el mundo similares a los vetados que no se han visto afectados.

“Para ser claro, esto no es una prohibición contra los musulmanes, como los medios han informado de manera falsa”, afirmó Trump.