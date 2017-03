Trump critica a periodista y televisora que iban a revelar sus impuestos

Luego de que la Casa Blanca se adelantara a una primicia que tenía reservada una periodista de la cadena MSNBC e hiciera pública la declaración fiscal de 2005 del presidente Donald Trump, el republicano reaccionó esta mañana criticando a periodistas y medios de comunicación.

“¿En realidad alguien cree que una reportero, de quien nadie ha escuchado hablar, ‘vaya a su correo’ y encuentre mi devolución de impuestos? NBC News, ¡NOTICIAS FALSAS!”.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017