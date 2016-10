Trump cortejó el voto anticastrista durante visita a la Pequeña Habana (VIDEO)

En sus últimos días de su campaña presidencial contra la demócrata Hillary Clinton, el candidato republicano Donald Trump visitó la comunidad cubana en la sede de la Brigada 2506 de la Pequeña Habana, en Miami, donde prometió hacer cambios en la política de Estados Unidos con Cuba.

Trump dijo que estaba agradecido por el apoyo “de los verdaderos luchadores por la libertad”, refiriéndose al respaldo de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos y reconoció a las Damas de Blanco en su discurso.

“Ellas marchan en silencio a la iglesia todos los domingos y… son objeto de violencia física y verbal, y abuso por parte de turbas autorizadas por el gobierno”, agregando que los Clinton ignoran “las violaciones de los derechos humanos que se producen diariamente”.

“Sé que compartimos los mismos ideales, una política exterior que promueva la libertad y el verdadero cambio democrático en Cuba”, señaló Trump, confirmando que se siente muy positive de obtener resultados a su favor el próximo 8 de noviembre.

Florida es un estado clave en las próximas elecciones, además de ser el hogar de muchos cubanoamericanos que tienden a votar por el Partido Republicano.

