Trump confunde a Siria con Irak en una entrevista televisiva

El presidente Donald Trump tuvo un lapsus de equivocación durante una reciente entrevista que cedió a la cadena de televisión Fox Business News.

Mientras narraba con lujo de detalles todo lo que ocurrió la noche que ordenó el bombardeo al régimen sirio, Trump confundió ambos países durante su conversación con Maria Bartiromo, la conductora y periodista del programa ‘Mornings with Maria’.

“Estábamos sentados en la mesa, tras haber terminado la cena y era hora del postre. Teníamos el pedazo de bizcocho de chocolate más hermoso que jamás hayas visto. El presidente de Xi (Jinping) lo estaba disfrutando. Fue entonces cuando recibí el mensaje de que los buques estaban cerrados y cargados. ¿Qué debemos hacer? Entonces tomamos la determinación de hacerlo. Los misiles ya estaban de camino. Fue cuando le dije: señor presidente (Jinping), déjeme explicarle algo. Esto está pasando durante el postre: acabamos de lanzar 59 misiles, que por cierto dieron en el blanco. Increíblemente, a cientos de millas de distancia. Todos dieron en el blanco. Increíble, fue brillante. Es genial. Nuestro equipamiento tecnológico es mejor que el de cualquiera. Así que lo que pasó fue que le dije: tenemos 59 misiles que se dirigen a Irak”, explicó el presidente.

Fue entonces cuando Bartiromo procedió a corregirle: “que se dirigen a Siria”.

“Sí, que se dirigen hacia Siria”, aclaró Trump.

La equivocación se ha hecho ‘viral’ en las redes sociales.

Y es que las últimas horas han sido un tanto contradictorias para el presidente, que de alguna manera u otra, se ha contradecido en varias premisas que ha mantenido desde su campaña.

Mientras que el pasado 24 de marzo de 2016 dijo que la “OTAN estaba obsoleta”, ayer publicó un twitt en el que la avaló.

N.A.T.O. is obsolete and must be changed to additionally focus on terrorism as well as some of the things it is currently focused on! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de marzo de 2016

Great meeting w/ NATO Sec. Gen. We agreed on the importance of getting countries to pay their fair share & focus on the threat of terrorism. pic.twitter.com/e3ACOOOb0y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de abril de 2017

También, antes había dicho que el país estaba en el punto más bajo de sus relaciones con Rusia, y hoy en la mañana publicó que todo estaba bien.

BREAKING: President Donald Trump: “We’re not getting along with Russia at all,” relations at an “all-time low.” — The Associated Press (@AP) 12 de abril de 2017

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2017

