Trump carga contra los demócratas por no aprobar aún su gabinete

El presidente Donald Trump amaneció en Twitter cargando contra los demócratas en el Congreso, a quienes criticó por no aprobar aún su gabinete de gobierno luego de seis semanas de haber asumido las riendas de la Casa Blanca.

“Es tan patético que los demócratas aún no hayan aprobado mi gabinete completo”, criticó en su mensaje.

It is so pathetic that the Dems have still not approved my full Cabinet.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de marzo de 2017