Donald Trump arremetió el miércoles – esta vez – con la cadena televisiva NBC acusándola de no perder tiempo en declarar que él no influyó en la decisión de algunas empresas de no exportar empleos de manufactura a otros países, según The Hill.

Trump llamó esto ‘Fake News’ – o noticias ficticias – luego de que el programa ‘Today’ mencionara el martes que la creación de empleos por parte de algunas compañías es un procesos que lleva meses y en el cual Trump no tuvo nada que ver, agrega el medio.

Totally biased @NBCNews went out of its way to say that the big announcement from Ford, G.M., Lockheed & others that jobs are coming back… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

to the U.S., but had nothing to do with TRUMP, is more FAKE NEWS. Ask top CEO’s of those companies for real facts. Came back because of me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

Uno de los pilares de la campaña electoral de Donald Trump fue la promesa de atraer empleso de manufactura a los Estados Unidos así como la reducción del déficit de comercio con países como China y México, informa The Hill.

El ahora presidente electo se anotó una gran victoria en diciembre cuando la importante empresa de aire acondicionado Carrier anunció que no exportaría más de mil empleos a México, destaca el medio.