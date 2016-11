Trump anuncia que abandona su imperio para ser presidente

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que abandona su imperio empresarial para centrarse en su tarea como 45º presidente del país, cediendo a la presión para evitar posibles conflictos de intereses en el Ejecutivo y beneficiarse del sector privado.

“Dejaré mi gran empresa para centrarme totalmente en gobernar el país para volver a hacer a Estados Unidos grande”, tuiteó el republicano en una serie de mensajes publicados antes del amanecer. “Aunque no estoy obligado a hacer esto por ley, siento que es visualmente importante, como presidente, no tener de ninguna manera conflictos de interés con mis diversos negocios”.

Se están “elaborando (los documentos legales) para sacarme completamente de las operaciones comerciales”, agregó diciendo que la Presidencia es “¡una tarea mucho más importante!”.

Trump también adeantó que ofrecerá una conferencia de prensa para tratar el tema el próximo 15 de diciembre.

Por otra parte, el exejecutivo de Goldman Sachs Steven Mnuchin, quien fue asesor financiero de la campaña de Trump, confirmó que el presidente electo lo eligió para la Secretaría del Tesoro y que el adinerado inversionista Wilbur Ross ocupará la cartera de Comercio.

Trump está seleccionando a conservadores con fuertes vínculos con Washington y Wall Street para los puestos clave de su gobierno mientras sigue deliberando sobre quién será su secretario de Estado.

