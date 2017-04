Trump amenaza a Canadá por dificultar comercio a productores de leche

El presidente, Donald Trump, acusó hoy a Canadá de dificultar el comercio de los productores de leche de Wisconsin y otros estados del país, al alertar de que no va a tolerar que eso siga ocurriendo.

“Canadá ha hecho que los negocios para nuestros productores de leche en Wisconsin y otros estados fronterizos sean muy difíciles. No vamos a tolerar eso. ¡Observen!”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de abril de 2017