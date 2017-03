Trump alega que Obama “interceptaba” sus teléfonos

El presidente Donald Trump acusó a su antecesor Barack Obama de “interceptar” sus teléfonos durante la campaña electoral, aunque no ofreció pruebas ni aclaró a qué se debía la denuncia.

Trump dijo en una serie de tuits que “acabo de descubrir que Obama hizo ‘intervenir’ mis teléfonos en la Torre Trump”.

No hubo de inmediato declaraciones de la Casa Blanca ni de un vocero de Obama.

Los tuits del presidente podrían ser una respuesta al clamor de los demócratas ante las revelaciones de que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, no reveló durante su audiencia de confirmación en el Senado los contactos que tuvo con el embajador ruso. Sessions, que en ese momento era senador, fue uno de los primeros en apoyar a Trump.

Las agencias de inteligencia estadounidense han revelado que Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Just out: The same Russian Ambassador that met Jeff Sessions visited the Obama White House 22 times, and 4 times last year alone. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017