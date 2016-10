Trump acusa a Carlos Slim de ayudar a Clinton a través del New York Times

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, acusó hoy al magnate mexicano Carlos Slim de usar su influencia en el diario The New York Times para ayudar a la aspirante demócrata, Hillary Clinton.

“El mayor accionista del Times es Carlos Slim. Carlos Slim, como saben, viene de México. Ha dado muchos millones de dólares a los Clinton para su iniciativa (para la Fundación)”, afirmó hoy Trump en un mitin en Greensboro (Carolina del Norte).

“Los reporteros del New York Times no son periodistas, son cabilderos corporativos para Carlos Slim y Hillary Clinton. (…) No podemos dejar que eso ocurra. No podemos permitir que ellos decidan el resultado de nuestras elecciones”, agregó.

Trump, crítico con la prensa durante toda su campaña, está en guerra abierta con el New York Times desde que el miércoles el rotativo publicara el testimonio de varias mujeres que denuncian haber sufrido abuso sexual por parte del magnate.

Sin guión durante la primera parte del mitin, el magnate se dedicó a desmentir con vehemencia las numerosas acusaciones de abuso sexual que han salido en su contra en los últimos días y las atribuyó a una campaña de la prensa en confabulación con Clinton para “frenar” su “movimiento”.

“Todo es un gran arreglo, una gran mentira. Esperemos que nuestro movimiento patriótico pueda superar este terrible engaño”, afirmó el magnate.

“El proceso está amañado -continuó-, las elecciones al completo están siendo amañadas. Las mentiras que difunden los medios están envenenando las mentes del electorado”.

“Nuestros medios están enfermos y están haciendo que nuestros país enferme y nosotros vamos a parar esto. (…) Estamos destruyendo a nuestro país con esas personas enfermas de ahí atrás”, dijo Trump señalando a los periodistas que cubrían su mitin.

“No podemos dejar que cambien una de las elecciones más importantes, si el 5 o el 10 % se lo cree (las acusaciones de abuso publicadas en la prensa) no ganamos. (…) O ganamos estas elecciones o perdemos nuestro país”, concluyó