Tres muertos tras persecución que termina en un lago

Tres personas murieron después de una persecución que terminó con un accidente en un lago cercano a la Flint River Road, en el condado de Clayton, Georgia.

La policía del condado de Clayton informó a la cadena hermana de MundoHispánico, WSB-TV, que tres personas murieron y una escapó después de que el vehículo entrara en el lago, en horas de la mañana de este lunes.

Sin embargo, las autoridades no pudieron precisar si habían más personas dentro del auto.

The car involved in deadly crash, still submerged in lake. @wsbtv pic.twitter.com/vcmJWPJwMA

Los oficiales dijeron además a WSB-TV, que el conductor golpeó otro auto antes de chocar contra el estanque de retención del lago.

Según la policía, se cree que las personas en el vehículo fueron perseguidas en relación con un robo comercial en Fayetteville.

Clayton County Police Dive Team now on the scene. Police tell me the driver hit another car, before crashing into retaining pond. @wsbtv pic.twitter.com/qRFQQ6pmX9

— Audrey Washington (@AudreyWSBTV) 15 de mayo de 2017