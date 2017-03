Tiroteo deja un muerto en oficina del alguacil de Los Ángeles en Temple City

Un hombre de unos 40 años de edad murió en la mañana del lunes 20 marzo durante un tiroteo que se produjo en el estacionamiento de la Oficina del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) en Temple City, California, según informaron las autoridades

El altercado ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. en el 8838 de Las Tunas Drive, en Temple City, en el noroeste de Los Ángeles, informó LASD en un comunicado.

Por su parte, medios locales reportaron que el sospechoso, que no ha sido identificado hasta ahora, se había registrado por la mañana en la sede como agresor sexual y que luego de dirigirse a su auto, el cual estaba estacionado próximo a la estación, fue seguido por oficiales, lo que habría ocasionado el tiroteo.

Por su parte, el alguacil del condado de Los Ángeles, Jim McDonnel, publicó en Twitter que el “tiroteo fue una agresión a nuestros oficiales y ejemplifica los peligros que los agentes que hacen cumplir la ley enfrentan constantemente sirviendo a la comunidad”.

The @TEMLASD shooting was an assault on deputies & exemplifies the dangers that #LawEnforcement routinely face serving the community @LASDHQ pic.twitter.com/VkaIXsidgg

— Jim McDonnell (@LACoSheriff) March 20, 2017