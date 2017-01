Tiene Trump cena de Año Nuevo y genera sospechas

El Presidente electo, Donald Trump, despertó una vez más sospechas de un posible conflicto de intereses. Esta vez, por su cena de Año Nuevo.

El magnate recibirá en su resort de lujo Mar-a-Lago a más de 800 comensales, a los cuales se les vendieron boletos de entre 525 y 575 dólares, según informó el blog estadounidense POLITICO.

El futuro director de Estrategias de Comunicación de la Casa Blanca, Hope Hicks, rechazó las críticas sobre un posible conflicto de interés y dijo que se trata de un evento que se lleva a cabo todos los años.

“Esta es una celebración anual en un club privado, como otros que se han seguido celebrando desde la elección”.

Trump se comprometió en delegar en sus hijos la gestión de todos sus negocios, para evitar relaciones sospechosas entre sus empresas y sus políticas.

El presidente electo por su parte regresará hoy a Nueva York tras haber pasado las fiestas navideñas en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde recibió el Año Nuevo en compañía de su familia.

La portavoz Stephanie Grisham confirmó al grupo de periodistas que siguió al próximo mandatario de EE.UU. a Palm Beach que no hay nada previsto en la agenda para hoy aparte de la partida, de cuya hora no se ha informado.

Trump tuiteó nada más comenzar el 2017 un mensaje para “todos” los estadounidenses en el que les deseó un “maravilloso y prospero” Año Nuevo.

Trump, que asumirá la Presidencia el 20 de enero, llegó a Mar-a-Lago el pasado 16 de diciembre acompañado de su tercera esposa, Melania, y su hijo menor Barron.

También han estado estos días en Mar-a-Lago, una inmensa propiedad frente al océano Atlántico con algunas edificaciones construidas en los años 20, los otros tres hijos de Trump

Trump, vestido de smoking, y su esposa Melania, con un vestido de noche negro, sin mangas y con lazos en los hombros, disfrutaron hasta primeras horas de hoy la fiesta de fin de año.

A su llegada al club el presidente electo hizo unas breves declaraciones a la prensa en la que se mostró muy cauto acerca de las presuntas actuaciones de piratas informáticos rusos en EE.UU. e hizo hincapié en la necesidad de “proteger” a Israel.

Su propósito para el año que comenzó hoy es hacer “a América (EE.UU.) grande otra vez”, según dijo a los periodistas.

Ese fue el lema de su campaña electoral, que culminó el 8 de noviembre con su victoria frente a la demócrata Hillary Clinton.

Sus hijos Eric y Donald Trump Jr. colgaron hoy fotos de la fiesta de fin de año en el club Mar-a-Lago, a la que asistieron unas 800 personas que pagaron más de 500 dólares por el cóctel, la cena y el cotillón con baile.

En una de las fotos, Eric Trump aparece junto al actor Sylvester Stallone, uno de los invitados a la velada.

Antes de la fiesta de fin de año, Trump jugó al golf en un club cercano a Mar-a-Lago sin que el grupo de periodistas que le han seguido hasta Florida fuera avisado de esa actividad no prevista en la agenda. Según contaron otros jugadores en las redes sociales, unos 25 agentes del servicio de seguridad estuvieron con él en el campo.

Durante sus vacaciones en el sur de Florida Trump ha combinado el ocio con el trabajo. Además de jugar al golf con Tiger Woods, celebró reuniones con el fin de conformar el que será su gabinete.

TO ALL AMERICANS-#HappyNewYear & many blessings to you all! Looking forward to a wonderful & prosperous 2017 as we work together to #MAGA???????? pic.twitter.com/UaBFaoDYHe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de enero de 2017

2016 has been one of the most eventful and exciting years of my life. I wish you peace, joy, love and laughter. Happy New Year! #NYE pic.twitter.com/cDDfKIEQOP — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 1 de enero de 2017

2016 was such an incredible year for our entire family! My beautiful wife @LaraLeaTrump made it even better! ???????????????? pic.twitter.com/M0SuRGn0il — Eric Trump (@EricTrump) 1 de enero de 2017

(Con información de Agencia Reforma y EFE).