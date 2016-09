The Guardian pide disculpas y retira textos sobre primera dama de México

El diario inglés The Guardian retiró hoy dos artículos que afirmaban que la primera dama de México usaba un apartamento de lujo en Miami (Florida) de un empresario que buscaba ganar grandes contratos con el Gobierno Federal, reseñó la familia Pierdant, involucrada en el escándalo y con quienes el medio se disculpó.

“Gracias a quienes creyeron en mí. Me dieron fuerza para defender mi nombre, que es mi mayor activo”, dijo vía Twitter Aurora Pierdant, hermana del empresario Ricardo Pierdant y también salpicada por estas publicaciones.

En un mensaje publicado en su página web, el rotativo inglés pidió este viernes “perdón” sobre los artículo publicados el 9 y el 12 de agosto.

“Publicamos una historias en la que referimos, erróneamente , que Ricardo Pierdant y sus empresas tenían un potencial conflicto de interés, debido a que la primera dama de México, Angélica Rivera, tuvo acceso ocasional a un apartamento de lujo que posee (el empresario) en Miami”, explicó The Guardian.

El diario agregó que está comprobada la amistad que une a Pierdant con Rivera y Peña Nieto y el hecho de que en 2014 el primero pagó las tasas de propiedad referentes a 2013 de un apartamento que tiene Rivera en Miami.

Pero subrayó que “ninguna de la compañías de Pierdant han obtenido contratos con el Gobierno de México ni ha participado en licitaciones”.

Según estos reportajes de investigación, Pierdant prestaba un apartamento en la selecta isla de Cayo Vizcaíno (Key Byscaine) a la esposa de Peña Nieto, mientras su empresa, Grupo Pierdant, busca hacerse con la adjudicación de puertos mexicanos.

No obstante, la Presidencia mexicana acusó a The Guardian de faltar a la verdad y señaló que Rivera tenía un apartamento en el mismo edificio en el que el grupo de Pierdant posee otro, pero no tiene su “hogar” en el de este, y descartó que el empresario radicado en Miami sea un “potencial contratista” del Gobierno.

Tras reconocer este viernes el error, The Guardian dijo aceptar que la “premisa” sobre la que se estructuraban sus artículos “era incorrecta”.

“Hemos retirado los artículos de nuestra página web, y pedimos disculpas al señor Pierdant” por esta relación de hechos, cerró el periódico.

En otro mensaje de características similares, el periódico también pide perdón a la hermana de Ricardo, Aurora Pierdant, de quien señaló en una nota que fue servidora pública muchos años y despedida por una negligencia que le impedía trabajar en el sector público durante un año, lo que la llevó a un juicio.

“Omitimos decir que durante este proceso, la señora Pierdant siempre manifestó (y correctamente) que era inocente”, y que su despido y prohibición para trabajar fueron anuladas en una corte de apelaciones.

Ello probaría que “su nombre” e “historial” quedó restaurado y limpio, sin que hubiera “sospechas” sobre su “práctica legal o experiencia”.

“Le pedimos perdón por haber publicado una historia incompleta y aceptamos haber representado equivocadamente su estatus profesional”, concluyó el escrito.

Tras compartir las dos disculpas en la red social, Aurora Pierdant citó al abogado y expresidente mexicano Benito Juárez con unas palabras que dedicó “a quienes ejercen el poder de la pluma”.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo citando al político.

La primera dama ya acaparó la atención de los medios hace dos años por la posesión en México de una mansión construida por la empresa Higa, que ganó varios proyectos públicos de infraestructuras.

En agosto de 2015, Peña Nieto ofreció una “sincera disculpa” tras reconocer que la compra de casas a contratistas del Gobierno, que derivó en una investigación oficial resuelta en su favor, dio lugar a “interpretaciones que lastimaron e indignaron a los mexicanos”.