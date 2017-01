Demandan a agencia federal por retraso en la entrega de drogas para ejecuciones

Las autoridades de Texas demandaron el martes 3 de enero a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) por lo que considera un “retraso irracional” en su decisión sobre si permite o no la importación desde la India de las drogas utilizadas para las ejecuciones de reos condenados a muerte.

Según un artículo publicado por la organización periodística Texas Tribune, la demanda data de hace 17 meses, luego de la FDA incautó mil dosis del químico Tiopental Sódico en el aeropuerto de Houston.

News: @TXAG Ken Paxton sues FDA for dragging its heels on approving thiopental sodium used for executions. #txlege https://t.co/TUa8iyhUiA — TDCAA (@TDCAA) January 3, 2017

En julio de 2015, el Departamento de Justicia intentó importar esta droga, una sustancia anestésica utilizada previamente por el estado para las ejecuciones. Las drogas han permanecido bajo la custodia de la FDA desde entonces.

En una decisión tentativa de abril, la FDA dijo que las drogas no tenían etiquetas y que no estaban aprobadas, y aunque habría hecho una excepción con el Departamento de Justicia del estado para la importación de la droga, no se tomó ninguna decisión en ese entonces.

El martes, el Procurador General de Texas, Ken Paxton, presentó la demanda en Galveston, en la cual solicita a la corte federal del distrito sur de Texas que obligue a la FDA a que tome una decisión final.