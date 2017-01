Tema de grupo mexicano se convierte en símbolo de protesta anti-Trump

Estaciones de radio mexicanas eligieron el tema “Aquí no es así” de Caifanes, como símbolo de la lucha contra las hostilidades del presidente estadounidense Donald Trump.

El tema se programó en las radios y se difundió en redes sociales junto al hastag: #to2dosunidos.

Gonzalo Oliveros, quien es coordinador de la cadena RMX, indicó al sitio Novedades de Quintana Roo, que se escogió el tema por encima de otras propuestas “porque no era agresivo y de muy fácil interpretación para los mexicanos”.

Muchas emisoras se sumaron a la solicitud de programar el tema a la misma hora tanto, tanto por radio, redes sociales y sitios de divulgación de música gratuita por Internet como Spotify.

Personalidades como el cantante Alejandro Fernández y el expresidente Vicente Fox se sumaron a la iniciativa por medio de mensajes en la red social Twitter.

Amigos in the world let’s make twitter great again with #to2unidos for Mexico????????

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 27 de enero de 2017