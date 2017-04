“Te apreciamos”: Sirios agradecen a Trump por intervención

Civiles sirios opuestos al gobierno de Bashar al-Assad agradecen en Twitter a Donald Trump por la intervención militar con el eslogan “Te apreciamos”- expresión dedicaba al presidente sirio por sus partidarios, informa Daily Mail.

El eslogan fue superpuesto a la famosa foto de perfil de Donald Trump luego de que este aprobara un ataque de misiles a la base aérea al-Shayrat en siria, señala el medio.

“Donald Trump es francamente una persona reprobable pero en esta ocasión hizo lo correcto”, comentó al respecto un usuario de Twitter y, al preguntarle si consideraba una sátira combinar el rostro de Trump con el eslogan de Assad respondió: “Sí, absolutamente”.

Otro usuario, Obada, dice ser un sirio de 18 años que se opone tanto al gobierno de Assad como a la presencia Estado Islámico en Siria. Obada vio con buenos ojos la decisión de Trump de atacar el régimen de Assad en la base al-Shayrat tras darse a conocer el papel que jugó la instalación en el ataque químico a civiles, informa Daily Mail.

El usuario Mostafa Mahamed, por su parte, sugiere que “el ataque tenía como objetivo captar las mentes y corazones de muchos”.

I found a Syrian with this avatar today. Expect to see more. pic.twitter.com/fYqokBMojz

— Mostafa Mahamed (@AbuSulaymanMM3) April 7, 2017