Tampa participa en el ‘Día nacional para deshacerse de los medicamentos recetados’ el 29 de abril de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

La iniciativa forma parte del esfuerzo de la Administracion para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para prevenir el abuso de medicinas recetadas y drogas ilegales.

Participarán la Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough, el Departamento de Policía de Plant City, el Departamento de Policía de Tampa y la Alianza antidrogas del condado de Hillsborough que estarán recogiendo medicamentos recetados expirados, así como medicinas que ya no se necesitan, para evitar que lleguen a manos de pesonas que no las necesitan y que podrían darle mal uso. No se requiere identificación y no se harán preguntas de ningún tipo.

PARA PARTICIPAR

Para información sobre los lugares a donde se recibirán las medicinas puede visitar: https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

Ofrecen talleres de ciudadanía gratis para quien califique