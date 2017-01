Suspenden a policía de Texas por controversial arresto que fue grabado en video

Un policía de Fort Worth, Texas, ha sido suspendido por 10 días sin goce de salario luego de una investigación acerca del controversial arresto de una mujer y sus dos hijas, llevado a cabo en diciembre de 2016. El inicidente fue grabado y transmitido en vivo por Facebook.

De acuerdo con NPR.org, los hechos ocurrieron cuando una mujer identificada como Jacqueline Craig llamó a la policía para denunciar a un hombre que lastimó a su hijo de 7 años, quien presuntamente había lanzado basura en la calle.

Sin embargo, cuando el oficial, identificado como William Martin, llegó al lugar, Craig empezó una discusión con él, ante la mirada de otros familiares.

En el video, de cerca de 6 minutos y que ha sido visto más de 3 millones de veces en Facebook, se aprecia al oficial Martin discutiendo con Craig, mientras ella indica que el individuo debió hablar con ella primero acerca de lo que hizo su hijo.



El oficial le dice entonces que “¿Porqué no le enseña a su hijo a no tirar basura?”

“Él no puede probar que mi hijo ensució la calle. Pero eso no importa, si el lo hizo o no lo hizo. Eso no le da derecho a ponerle la mano encima”, dice la enojada mujer.

“¿Porqué no?”, le contesta de forma altanera el policía. Es entonces que la situación se torna cada vez más caótica.

“Usted me acaba de enojar diciéndome lo que le enseño a mis hijos y lo que no”. se escucha que dice la mujer.

“Si me sigue gritando, usted me va a enojar a mí y me la voy a llevar a la cárcel”, le contesta el oficial a Craig.

Otros medios locales como, el Fort Worth Star Telegram, reportaron que el oficial Martin estaba “arrepentido” y se “disculpaba” por el incidente, según dijo el jefe de la policía Joel Fitzgerald, quien se refirió a la suspensión como un “castigo significativo” durante una conferencia de prensa el lunes 9.