Suman evidencias contra pareja hispana por presunta implicación en caso de homicidio

Dos días fueron suficientes para que Ralph Torres llamara la atención de la Policía de San Antonio que terminó metiéndolo en la cárcel. La razón: haber disparado contra cuatro personas en incidentes separados y causando la muerte de una de ellas.

Bajo custodia policial desde el 31 de agosto, Torres está acumulando más fuego para su caso que implicaría una pena capital.

Según reportes, autoridades concluyeron que Torres, de 24 años, es la persona captada en un video bajo investigación de un incendio en el Villa Motel en San Antonio.

UPDATE | Man accused in ‘crime spree’ murder now charged with arson: https://t.co/LJeLYOAgco pic.twitter.com/9hrCTwcbKp

— KENS 5 (@KENS5) September 29, 2016