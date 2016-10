Sube a 10 el número de muertos por el huracán Matthew en Carolina del Norte

El huracán Matthew ya se alejó de la costa de Carolina del Norte pero sigue dejando una estela de muerte y destrucción al este del estado. El gobernador Pat McCrory informó la mañana del lunes que 10 personas han perdido la vida en accidentes relacionados con la tormenta que mantiene carreteras y pueblos inundados.

El gobernador informó que la décima víctima de la tormenta fue un conductor que intentó atravesar una zona inundada en el condado Johnston.

Indicó además que cinco personas aún siguen desparecidas, cuatro de ellas en el condado Cumberland y una en el condado Johnston.

“La mayor amenaza en este momento sigue siendo las inundaciones que continuarán durante esta semana a través del centro y el este del Carolina del Norte”, advirtió el gobernador en referencia al desborde de los ríos.

“Habíamos previsto que este iba a ser un evento prolongado y esta predicción está ocurriendo realmente”, añadió.

McCrory dijo que muchas áreas continúan inundadas. En particular mencionó que los equipos de rescate estaban trabajando esta mañana en la ciudad de Lumberton, en el condado Robeson, para rescatar a unas 1,500 personas atrapadas por las aguas a pesar de que el día anterior otras mil ya habían sido evacuadas.

El gobernador indicó también que tramos de las carreteras interestatales I-95 e I-40 se mantienen bloqueados por las inundaciones, así como muchas carreteras secundarias en condados como Cumberland, Sampson, Robeson y Johnston, por lo que pidió a los motoristas evitar el área.

“Si ven un camino que está inundado, no conduzcan sus vehículos por el agua, si ven una barricada, no la rodeen. Al hacerlo no solo pondrían en riesgo vuestras vidas sino la de los equipos de rescate”, advirtió el gobernador.

“El clima luce muy bien, hay un cielo azul a través Carolina del Norte, pero todavía hay condiciones muy peligrosas en el camino”, añadió.

McCrory dijo también que la mañana del lunes todavía 506,000 estructuras se encontraban sin energía eléctrica debido a los daños causados por la tormenta.

“Eso significa que al menos un millón de personas se encuentran sin energía, eso es casi el 10 por ciento de la población de Carolina del Norte”, dijo.