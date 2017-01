Sospechoso de tiroteo fuera de Walmart estaba prófugo desde diciembre

Nuevos detalles han surgido luego del tiroteo ocurrido la mañana del lunes en un Walmart en el área de Pine Hills, en Orlando: el sospechoso de la muerte de la sargento Debra Clayton, identificado por las autoridades como Markeith Loyd, se encontraba prófugo de la justicia desde el 13 de diciembre, por presuntamente haber asesinado a su exnovia, que estaba embarazada.

En un mensaje en la cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de Orlando recordó a Clayton como “una mujer que siempre tenía una sonrisa para los niños y siempre tomaba un momento de su tiempo para interactuar con la comunidad”.

THIS is how we know and remember Sergeant Debra Clayton. She always had a smile for kids and always took a moment to interact w/community. pic.twitter.com/8zL46iyUe6

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 9, 2017